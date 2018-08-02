〈台北都會〉17列電聯車就位 環狀線9月全線測試

2018-08-02

一階工程 進度已達九成

〔記者何玉華／新北報導〕新北市捷運環狀線第一階段工程的總體施工進度已達九十％，環狀線的車隊也組隊完成，十七列全新造型的電聯車已運抵新店十四張南機廠，正進行各項檢測，電力系統已完成全線供電，行控中心也建置完成，可初期監控電聯車進行自動駕駛，九月即將進行全線測試，為試運轉及營運通車作準備。

其中15列車 台灣負責組裝

負責環狀線興建工程的台北市政府捷運工程局指出，環狀線第一階段共採購十七列電聯車，原型車及第二列車由義大利原廠製造出廠，其餘十五列車採工業合作方式，由國內的台灣車輛公司負責組裝。

原型車在二○一六年十一月廿四日從義大利運抵台灣後，開始本地的量產組裝作業，最後一列車在今年七月製造完成，通過廠測後出廠，十七列電聯車已全數交車；北市捷運局表示，環狀線電聯車自二○一七年十二月五日首次由新店十四張南機廠出發進入主線後，就展開密集測試，包括在最大載客荷重下，加速到最大營運時速八十公里，路線最大坡度的加、減速度性能測試等，結果都合格，號誌系統動態測試也順利進展到無人駕駛的高速自動模式。

北市捷運局指出，目前沿線各車站主要機電設備已大致安裝完成，也完成全線第三軌供電，單一列車可由行控中心在特定區域進行自動駕駛模式運行，並逐段進行路線測試，未來將持續進行全線系統整合作業。