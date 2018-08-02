〈台北都會〉紅綠燈深夜變閃燈 新北取消785處

2018-08-02

閃燈提醒減速 成效不佳

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局即日起將全市七八五處原夜間閃光運作的號誌路口，改為短周期紅黃綠三色燈號運作。

交通管制工程科科長陳建成表示，夜間閃紅、黃燈號誌路口原提醒車輛減速，但民眾還是常不遵守，尤其幹道車輛幾乎都不減速，導致深夜的車禍都傷亡嚴重，也讓清晨出門運動的長輩過馬路也不安全；日前北市發生YouBike運送車深夜撞死老翁事故，也是因為路上人車少，車速快，將行人撞飛，因此基於安全考量，決定改為三色燈號運作。

陳建成表示，部分設有三色燈號號誌的路口，考量夜間車流減少，因此在深夜十一點至清晨六點，調整採閃黃或閃紅燈運作；車輛遇閃黃燈，依規定應減速通過路口，遇閃紅燈，應停車再開通過路口。但經過長期的宣導，駕駛人還是常搞不清楚、路權意識不高，常未遵守「停車再開」或「減速慢行」的規定。

調為三色短周期運作

陳建成說，全市有四千二百個號誌化路口，經檢討提升深夜用路安全，降低夜晚事故發生及嚴重度，自七月下旬起，已陸續將全市七八五處夜間十一點至清晨六點閃光路口，調整為三色燈號運作，並依每個路口淨寬及最小行人通行路口秒數，設定時制周期，最小周期為卅秒，單邊停等時間十五秒。

他強調，以往講究效率，在深夜閃紅黃燈警示通行，但如果為了趕快，導致發生意外，並不樂見；如果多等個十五秒，可以兼顧效率與降低意外的機率；至於只有一個燈號的閃燈號誌，則維持不變。