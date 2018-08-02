〈北部〉為5新首長佈達 陳金德盼打造「韌性城市」

2018-08-02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府新成立交通處、水利資源處、財政稅務局、樹藝景觀所、海洋及漁業發展所等單位，昨掛牌啟用，相關主管同時宣誓佈達。宜蘭縣代理縣長陳金德說，縣府組職改造後，為宜蘭打造「韌性城市」目標，奠定重要基礎。

原建設處長林國民接任新設交通處長

交通處長：原建設處長林國民；水利資源處長：原工務處長陳春錦；財政稅務局長：原財政處長林嘉洋。樹藝景觀所長：官曉青接任；海洋及漁業發展所長林芳民。

昨天佈達儀式由陳金德主持，他說，新成立的交通處，整合標線號誌、停車管理、交通規劃、公共運輸、道路養護等業務，讓地方交通規劃及管理能夠一條鞭專責；水利資源處專責森林保育、河川治理、濕地維管，以及區域、都市排水到海岸防護等計畫執行。

農業處樹木景觀科升為「樹藝景觀所」

陳金德指出，原漁業管理所新增海洋業務，更名「海洋及漁業發展所」，台灣是海洋國家，漁業是宜蘭重要經濟命脈，面對漁業轉型、海洋發展，須由專責單位擘劃與執行，原農業處樹木景觀科提升為二級機關「樹藝景觀所」，負責種樹、護樹到景觀維護，要找回宜蘭森林樣貌。

陳金德期許組職改造後，各單位重新出發，提供縣民全方位服務，也建請中央修正地方行政機關組織準則，讓有兩個以上原住民鄉、原住民人口超過一萬人以上的縣市，可不受縣市政府局處總額限制，開放增設「原民局」。