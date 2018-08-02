〈北部〉《指導老師讚許…快跟不上他》「最有企圖心」花中沈耕宇生物奧賽奪金

2018-08-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮高中沈耕宇是指導老師眼中「最有企圖心」的學生，暑假代表臺灣到伊朗參加「國際奧林匹亞競賽」，從全球六十八個國家、二百六十一位選手中脫穎而出勇奪生物科世界金牌，也是花蓮高中出產的第六位國際奧林匹亞競賽金牌。

4國內奪金國手 唯一來自非名校

二○一八年國際奧林匹亞競賽七月十五日至廿二日在伊朗首都德黑蘭舉辦，台灣共有來自建國中學、台南一中、高雄中學及花蓮高中四位國手參賽。比賽分理論、實驗題，題目難度遠超過高中程度，台灣四位國手成績都獲得金牌，團隊成績與中國並列第一名。校長詹滿福說，其他三位都是名校學生，花中雖然比較偏鄉，仍有優秀成績，老師們犧牲下班、假日無償陪伴學生是最大的功臣，這也是花蓮高中連續第二年有選手拿到生奧金牌。

從小喜歡跟著爸爸去探索大自然、觀察小動物，沈耕宇說，雖然練習題目很枯燥，培訓時指導教授也會給壓力，但他換個角度思考，看到新的題目就像是在學新的東西，如此練習題目就「不只是為了分數」，心態會比較健康。

出國比賽擴大視野 盼能加強語言

出國比賽也讓他有不一樣的想法、觀察。沈耕宇說，比賽之餘大會安排很多參訪行程，他看到國外學生與台灣學生的不同，比如烏克蘭、英國選手都很用功，但德國選手只要有錄取國家隊就有獎學金，減輕上大學的經濟壓力，所以選手抱著志在參加、與各國學習交流的心態。

他說，雖然參加國際賽壓力很大，但覺得「擴大自己的視野更重要」，抱著這樣心態去比賽，能夠拿到金牌很開心！過去的自己比較內向，但參加比賽後，發現選訓營的學生各個都積極主動、勇於發表意見，希望將來自己更進步，希望多加強語言方面的學習，以後大學畢業也想出國多看看。

指導老師張端雅說，指導過多位參加生物奧林匹亞的學生，沈耕宇是歷屆學生當中，最具個人企圖心的一位，全力以赴地準備，因為在生物領域上不斷深入，讓她覺得討論時，許多細節已經快要跟不上學生，老師能協助的就是幫助他邏輯推論，成為心理上的陪伴。