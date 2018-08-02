〈北部〉平均身高不到1米5 南澳國小男籃3戰芬蘭海豚盃

2018-08-02

赴芬蘭參賽 16小將誓言燃燒生命打球

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳國小男子籃球隊泰雅族球員，平均身高不到一百五十公分，但人小志氣高，從全國賽打到國際賽，昨天飛往芬蘭參加「海豚盃國際分齡籃球賽」，球員誓言「燃燒生命去打好每場比賽」，全力為台灣爭光。

南澳國小是泰雅族部落偏鄉學校，全校學生八十二人，二○一三年成立男子籃球隊，因小六學生有限，找來小五、小四生湊齊人數，小球員身高不如人，卻擁有天生球感、過人體力及速度，屢屢扳倒平均身高高過他們十公分以上對手，五年來累積二十座全國賽金盃。

力戰外國「天龍」 前年曾奪11歲組冠軍

南澳國小籃球隊曾參加二○一六、二○一七芬蘭「海豚盃國際分齡籃球賽」，以「地虎」之姿，力戰外國身材高大的「天龍」對手，第一年拿下十一歲組冠軍、十二歲組第三名，以實力證明籃球不是高個兒的專利。

「出國征戰！」今年五月，這支勁旅囊括中華民國第五十屆少年籃球錦標賽、全國國小籃球聯賽國小男生組雙料冠軍，獲中華民國籃球協會推薦，第三度挑戰海豚盃國際分齡籃球賽十一歲、十二歲組賽事，老師兼教練鄭轅緒、王國華昨帶領十六名球員出征，成為今年海豚盃台灣唯一參賽隊伍。

今年國小男籃雙冠王 資源少不畏艱難

鄭轅緒說，南澳國小資源不多，球員在簡易籃球場練習，透過各界資助出外比賽，球員不畏艱苦，為了達成贏球目標，接受嚴格培訓，優異攻防加上極佳的團隊默契，是他們在球場上致勝關鍵。

十六名球員中，六人到過芬蘭比賽，其他十人是第一次出國，既興奮又緊張。球員說，這一刻等了很久，將秉持「燃燒生命去打好每場比賽」信念全力以赴，希望打出好成績凱旋歸國。

這次出國比賽旅費一百八十四萬元，公部門補助五十多萬元，不足的一百二十多萬元自籌，台灣到芬蘭單趟飛行時間約十四小時，球隊預計十一日搭機返國。