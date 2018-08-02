〈北部〉栽培2子當醫生 朱明星獲模範父親

2018-08-02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府昨天表揚模範父親及好人好事代表，其中造橋鄉九十九歲的謝火榮，待人真誠，熱心助人，為今年的最年長的模範父親；苗栗市八十二歲的婦產科醫師朱明星，執業五十多年，懸壺濟世，兩個兒子也是醫師，堪稱是「醫師世家」；三義鄉賴烘星，老師退休，教導出兩個博士兒子，同獲得模範父親殊榮，昨天由苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚。

朱明星出生於農家，父親育有四男三女，食指浩繁，他從小就立志當醫生救人，苦讀考上醫學系，畢業後先到醫院當醫師五年，民國五十九年在苗栗開業當婦產科醫師迄今，雖然高齡八旬，仍全心服務病患。朱明星也全力栽培兩個兒子當醫生，兩個兒子都很爭氣，台北建國中學畢業後，順利考上醫師，現分別為中醫師及精神科醫師。

三義鄉八十二歲的賴烘星，國小老師退休，他的兒子同獲台大博士學位，賴退休後擔任教育及環保志工，指導學生及關懷老人，獲鄰里稱讚。

苗縣表揚模範父親及好人好事代表

此外，苗栗市四十二歲的好人好事代表洪蘭，為新住民，她從孩子上小學就擔任志工，到社區關懷據點照顧長者，協助資源回收等，積極融入社區，服務里民，獲社區人士肯定與讚賞。

模範父親名單為：苗市朱明星、頭份鍾金雄、苑裡鍾克明、通霄李元訓、竹南羅源樹、後龍林文增、卓蘭陳訓真、大湖古鳶飛、公館邱垂乾、銅鑼李玉喜、南庄風添成、頭屋徐國城、三義賴烘星、西湖鄧阿賢、造橋謝火榮、三灣饒吉光、獅潭郭火炎、泰安陳欽亮。

好人好事代表：苗市洪蘭、頭份蕭高治、通霄周洽煜、竹南蔡杏花、後龍余森炎、卓蘭邱英輝、大湖吳瑞然、公館徐東文、銅鑼賴明雄、南庄風正清、頭屋羅紹文、三義盧美香、西湖梁秀琴、造橋陳志仲、三灣黃江勳妹、獅潭吳國村、泰安田福龍。