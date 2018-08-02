〈北部〉牛欄河上游桃園野溪又冒泡泡 疑遭排污水

2018-08-02

桃市水倉橋野溪泡沫流向牛欄河

〔記者黃美珠／關西報導〕關西牛欄河水質再受威脅，昨天清晨六點多、位於上游的桃園市水倉橋北端野溪跌水處再出現大量不明白色泡沫，被污染的河水又往牛欄河流去。行政院政務顧問黃源慶抨擊，他六點半不到先後致電向桃園市、新竹縣兩地環保局報案，沒想到，兩環保局人員遲至十點半過後才先後到場採樣，根本就是行政怠惰。

桃市、竹縣兩環局人員遲到惹議

新竹縣府環保局局長黃士漢說，他對陳情中心轉報承辦人的速度太慢已懲處失職同仁。對於鄉親要求牛欄河上游工業廢水改排的要求會轉知桃園市府參考。

竹縣環局長：已懲處失職同仁

黃源慶說，昨天清晨他是用報案專線，有通聯記錄可查，桃園市府環保局獲報後曾來電，說要晚一點才能到。他也很直白回對方「要等它沖洗乾淨再過來是嗎？」

果然，新竹縣府環保局水污科大約九點左右先抵達水倉橋，見狀，隨即轉往所轄的關西牛欄河橋採水。初步檢驗河水的PH值和溫度都正常，另採水送驗化學需氧量（COD）和六大重金屬是否存在和超標，但此時已是上午十點了。

竹縣、桃市兩環局採水初步檢驗正常

黃源慶說，桃園市府環保局大約在十點五十分才抵達，採水檢驗的PH值、水中溶氧量、導電度、銅鎳試紙檢 測重金屬也都正常。但牛欄河自救會會長陳玉蟾則質疑，兩縣市環保局採水樣後的現場檢測數據都正常，但河面上充斥的泡沫，明眼人一看也知道河水就是異常。

自救會：河面全是泡沫 就是異常

既然無法明確釐清誰是禍首，自救會要求桃園市政府必須要輔導上游工業廢水管路改排回去桃園市，不能再利用關西牛欄河的上游野溪排放工業廢水，污染到下游的牛欄河。