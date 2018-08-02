〈北部〉苗縣觀光新亮點 客家文學花園今動工

2018-08-02

客委會專案補助 總經費4億元

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府爭取行政院客家委員會「客家文學花園」計畫專案補助，三期總經費約四億元，以公館鄉出磺坑的亞洲第一口油井、地軌纜車及石油博物館等元素，打造觀光旅遊新亮點，已獲第一階段的區內道路、活動廣場、水岸景觀營造等工程的四千五百萬元已完成發包，今天動工，預定年底完工。

占地18.5公頃 分3階段施工

「客家文學花園」以公館鄉福德村南側、後龍溪畔約十八．五公頃的公有土地為主要規劃範圍，苗縣府將規劃石牆梯田、水圳、埤塘空間的荒野主題書屋、故事屋角、野台劇場、農產市集、職人手做坊及區外農田秋季耕讀生活趣等軟硬體的設施，建立沒有圍牆的荒野公園，並與跨溪對岸的台灣中油公司石油博物館，及早年油礦開採留下的木造宿舍群、地軌纜車及亞洲第一口油井等歷史相結合。

將形塑苗栗慢城觀光廊道

苗縣府文化觀光局長林彥甫表示，客家文學花園的設立，不侷限於出磺坑，更將把台六線營造成自行車與健行廊道，前後串連公館黃金小鎮、打鹿坑、汶水老街等地的特色文化、環境景觀，形塑苗栗慢城的觀光廊道。

第一階段4500萬 預定年底完工

計畫預計分三階段進行，第一階段經費約四千五百萬元，規劃興建水岸景觀平台、池岸賞景棧道、蓮花池、市集廣場、生態水道、停車場等，七月完成工程發包，今天動工，預定年底完工。

第二階段經費預估九千九百五十萬元，包含停車轉運服務空間、遊客服務中心、戶外展演空間、客家生活地景及生物棲地營造工程等，也獲客委會同意補助，已委託規劃設計中，預定年底完成工程發包。

第三階段則以客家文學故事空間型塑為主題，構想規劃興建文學館及周邊景觀營造，文觀局粗估預計需二億四千萬元，將持續向客委會爭取輔導補助，完成整體計畫願景。