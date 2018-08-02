〈北部〉《桃園》門前溝渠地被占用 7戶狀告水利會

2018-08-02

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區承德路廿二號至卅四號，有七家住戶的門前土地，被當作水利地使用，石門農田水利會於四十多年前設置灌溉溝渠迄今，直到近期住戶清查地籍，才釐清擁有所有權，氣得狀告法院控水利會侵占。

居民指出，承德路附近的房屋於四十多年前興建，早期房屋周圍農田遍布，水利會以方便農民灌溉為由，稱房屋前的土地屬於水利用地，要在此建置灌溉溝渠，當時民風淳樸，父執輩不疑有他，任由水利會占用這條長五十公尺、寬一公尺的土地。

居民說，這條灌溉溝渠源自中壢支渠Ｂ線，供中壢及平鎮兩地的農田灌溉，廿多年前因社會型態轉變，水利會為配合政府鋪設道路，將原來的溝渠改為地下箱涵，便於道路排水及分流灌溉，且還埋設瓦斯、電線等公共管線。

提告的居民質疑水利會多年來都未告知土地所有權歸屬，且居民若占用到水利用地停放車輛、搭設遮雨棚，還急著派員收取補償金，大酸水利會「收錢很勤快，占用裝沒事」。

水利會：疑土地重測 地界偏移

市議員謝彰文昨邀集水利會、居民、自來水公司等單位現地會勘，會後水利會表示，最初闢建溝渠時是供農民灌溉使用，在取得用地上沒有問題，肇因可能於一九九六年土地重測時，因地界偏移才有疑慮，目前持續與地主協商、匯集意見，共商要遷建排水箱涵及管線，或透過協議價購取得。