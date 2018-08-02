〈北部〉《桃園》1999檢舉公務員貪瀆 市府：據實查核

2018-08-02

議員：不能因匿名檢舉就不調查

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府研考會主委詹賀舜昨天在市議會工作報告，多名議員抱怨1999市民專線幾乎成了檢舉人打手，議員黃婉如、萬美玲直說曾被檢舉人冒留其手機號碼，但議員舒翠玲認為，還是得看檢舉案件的本質，若是檢舉貪瀆案件，不能因為匿名檢舉就不調查。

市府：若案情嚴重 轉司法偵辦

研考會主委詹賀舜表示，原則上，1999對各項檢舉案件會轉給業務主管部門處理，但必須具名，並留下行動電話或電子信箱，1999會發出訊息確認，而同一案件被連續檢舉的情況，會請業管單位注意，基本上只要符合規定就結案，對於連續檢舉案件不再處理，倘若涉及公務員貪瀆、公眾利益等案件，還是會就事實進行查核，若情況嚴重還會轉給司法單位偵辦。

為避免1999成為檢舉人打手，市長日前在市政會議曾說，有匿名檢舉指中壢區民權路一到一千號都是違建，區公所竟還當回事前去調查，這根本是浪費行政資源，為避免造成行政負擔，對於匿名陳情、假資料或大量檢舉案，市府不必全部買單，將透過資訊系統分析陳情資料，對於非理性、匿名陳情不予受理，而同一事由一再陳情、大量或不實的陳情，經機關首長同意即可不處理。

議員郭麗華、邱素芬說，1999已經徹底淪為檢舉人的打手，檢舉人對主管單位調查結果不滿意，就會一再檢舉，這根本就是擾民；議員呂林小鳳也認為，符合公眾利益的陳情案，如非法設置加油站等，1999除彙整給相關單位外，也得將相關的資訊提供給市長，以了解情況。

對此，舒翠玲則有不同看法，認為有些食品廠的窩裡反案件或貪瀆案件，很多人都不敢具名檢舉，但這種案件不同於一般的檢舉案，市府當然得進行調查。