〈北部〉《桃園》辦學不輸人 鄭文燦：台北只有建中比得上武陵

2018-08-02

北市教局長要桃園辦學好一點

〔記者陳昀／桃園報導〕台北市教育局長曾燦金前天在北市議會答詢「幽靈戶籍學生」議題時說，盼新北、桃園、基隆教育辦好一點，讓孩子不再越區就讀；桃園市長鄭文燦昨天在武陵高中校長交接典禮致詞時隔空反嗆，北北基桃發展基準不同，不該一概而論，但桃園可一點都不輸人，「台北也只有建國中學能跟武陵高中比！」

教局回應 跨基北區考生僅133人

市府教育局指出，今年桃園市國中畢業生申請「變更就學區」到基北區僅一三三人，且多與地緣關係、家庭因素有關，跨區就讀的人不多，經統計，桃園的國中畢業生今年有九成五留在桃園讀書，且有四百多名外縣市學生跨區來桃園讀高中。

鄭文燦認為，爭論北北基桃四地辦學績效意義不大，畢竟每個地區發展條件不同，無法一概而論，而台北市是首都，與其他縣市比是不對的，他支持台北成為台灣國際化象徵，台北也理應依國際化標準追求更好表現、與其他國際城市相比，就像他不會拿桃園市與其他偏鄉來比較，而是致力提升各區學校水準。

鄭文燦：桃園市立高中 各有特色

鄭文燦說，武陵高中近年的成功，除了升學率高外，各項學習成果也發展均衡，武陵的學生活潑、好學，也擅長運動、音樂及科學探索、社團活動等，這些多元表現也直逼建中，桃園其他市立高中更是各有特色，絕對不輸台北的學校，「我讀過建中，我知道。」

教育局表示，國立高中今年一月一日改隸後，教育局針對武陵高中、桃園高中、陽明高中及內壢高中四校規劃「頂尖高中計畫」發展學校特色，武陵就發展科技教育、桃高發展創客教育等。

教育局指出，除了學業表現外，高中教育也著重多元能力培養，武陵音樂班、桃高舞蹈班，陽明、內壢的美術班，其表現都是大家有目共睹的，另大園國際高中有外語特色班，觀音高中還有化工科、多媒體動畫科，都是新穎又受歡迎的科系。