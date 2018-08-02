〈北部〉1135線1日3班 花客增停北榮玉里分院

2018-08-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北榮總玉里分院過去除了台東的鼎東客運有停外，花蓮客運公車並未停靠，經鎮公所及醫院爭取，獲交通部同意自八月一日起停靠，但每天只有三班次。玉里鎮長龔文俊說，要看接下來的營運狀況，如果使用乘客很多，將建議增開班次。

方便偏鄉民眾到玉里看病

花蓮南區最大的綜合醫院台北榮總玉里分院，過去只有台東縣鼎東客運八一八一線「玉里─寧埔─成功」有停靠，玉榮也是八一八一線的發車站，公車從榮民醫院出發後，還繞經玉里慈濟醫院，再往樂合、安通經玉長公路至台東成功，方便偏鄉民眾到玉里鎮上尋求醫療資源；反觀花蓮縣的花蓮客運公司雖也是經營補助路線，卻未停靠北榮玉里分院、玉里慈濟醫院，民眾搭公車到玉里火車站，還得攔計程車、走路九百公尺才能到醫院。

今年六月，玉里鎮長龔文俊到醫院拜會院長趙建剛，趙當場請鎮公所協助在該院增設公車站，經過多方努力，日前會同花蓮監理站、花蓮縣警察局玉里分局、花蓮客運等會勘後，陳報交通部公路總局核定。

上午去程1班、下午回程2班

由於交通部未增加補助路線經費，花蓮客運一一三五線（瑞穗－玉里）在既有的去、回程每日各十二班車中，有三班車「延長行駛」到北榮玉里分院，分別是去程一班（上午七點廿分，瑞穗發車），回程有二班車上午十一點廿分、下午四點十分，從玉里榮民醫院發車，其他班次照常以玉里車站為終點站、發車站。花蓮客運董事長張譽興說，這算「加一站不加價」，希望民眾多多利用。

玉里鎮長龔文俊說，目前每天只有三班車，由於花蓮客運行駛補助路線，人口都很少，在沒有增加經費下，讓客運車開空班延駛到醫院，也是耗費成本，因此先「試行」一日三班，如民眾需求確實很大，會再增加往醫院的班次。