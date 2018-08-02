〈北部〉宜縣再編3千萬 鐵路高架五度可行性評估

2018-08-02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣鐵路高架歷經四次可行性評估，三度被交通部退回。縣府仍不放棄，鐵路高架是多數縣民的期望，擬斥資三千萬元在明年一月發包，重啟第五度可行性評估案。縣府交通處指出，縣議會通過預算就可執行，預定發包後一年半完成評估報告，再送交通部審議，全力爭取鐵路高架工程。

2008年開始推動 全長28.8公里

鐵路貫穿蘭陽平原，阻絕宜蘭東、西兩地發展，縣府從二○○八年開始推動鐵路高架，並辦理可行性研究。根據縣府計畫，鐵路高架北起頭城、南至冬山站，全長廿八‧八公里，並配合鐵路局要求，在烏石港興建工、電務分駐所，在蘇澳新站興建工、機、電務基地，全案完成可消除廿三處平交道、十二個車站要配合高架，含新增的「縣政中心站」。

縣府在二○○八年提報可行性評估，交通部以中央尚未完成「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，將全案退回；交通部公布要點後，二○一一年縣府依據要點，辦理兩次可行性評估，併案向中央提報計畫爭取。交通部認為，報告僅針對環境及經濟等面向評估，未納入工程面向，全案再度被退回。

評估三度被退 花1600萬無進展

二○一五年縣府再度完成報告送審，交通部擱置許久，今年二月，以中央修改申請與審查作業要點，評估報告須配合要點修正，第三度退回。總計縣府辦理四次可行性評估，共花了近一千六百萬元，全案卻無具體進展。

最快明年1月發包 總經費491億

縣府表示，鐵路高架是多數縣民心聲，可解決城鄉發展與鐵道安全問題，縣府將再編列三千萬元，第五度辦理鐵路高架可行性評估，經費將送議會審查，預算若通過，最快明年一月辦理發包，工程預估總經費四百九十一億元，除爭取中央補助，縣府自償負擔約九十一億元。

交通處長林國民指出，鐵路高架由鐵路改建工程局負責施工，就地高架會搭設臨時軌，不會影響運輸，如果順利，交通部核定後就會做綜合規劃，從規劃到完工預估需十年，縣府希望爭取全段同時高架，如果分段高架，需多花經費興建臨時引道，此案多次被退，縣府會盡力與交通部溝通。