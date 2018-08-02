〈北部〉苗縣長參選人徐定禎 允當選即恢復原民處

2018-08-02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕八月一日為國定「原住民族日」，苗栗縣長參選人、頭份市長徐定禎邀請縣內各原住民族長老站台，並公布原住民族政策，首重便是將苗栗縣政府的原住民族事務中心從二級單位拉回一級單位，恢復為原住民族行政處。但苗栗縣政府表示，依法縣府只能設廿一個一級局處，若要恢復原民處則勢必要裁併其他局處，恐影響其他行政業務，須審慎考量。

縣府：需裁併其他局處 才能恢復

苗栗縣長徐耀昌於二○一六年將縣府的原民處「降級」為原住民族事務中心，引發全國各地一百多名原住民至苗縣府前廣場拉白布條抗議，怒批徐耀昌「踐踏原權尊嚴」。

苗縣府表示，當時為照顧包括原住民族在內的勞工及青年，因此增設勞工及青年發展處，故將原民處改為原民中心，但每年編列給原民預算皆維持兩億多元，從未縮水，人員編制也比照原民處架構。

但徐定禎認為，根據原住民族基本法精神，原民事務仍須藉由一級單位才能與其他局處有效協調，同時也能暢通原住民公務員的升遷管道；另，原住民族預算也應依縣內原住民人口比例分配，從二．四億提高至四億元，才符合公平原則。

昨包括泰雅族長老林郁証、宋國生、阿美族頭目王貴保、賽夏族耆老武茂‧叭細‧撒萬、賽德克族耆老張秀美皆身穿族服，領著徐定禎面朝東方進行祈福儀式，並以族語高呼表達力挺。