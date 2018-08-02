〈北部〉頭份中華路機車違停 週六起取締

2018-08-02

近頭份交流道 車流量大

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中華路近頭份交流道處，為通往新竹的交通要道，又有國光客運往返台北、頭份的停靠站，平時車流量大，但因缺乏停車空間，許多通勤族將機車違規停放於人行道及客運停靠站，嚴重影響交通安全，頭份警分局昨日針對該路段進行三天宣導，八月四日起將開始加強取締違規停車，呼籲民眾切勿違停，以免傷了荷包。

中華路北起顯會路口、南接自強路路段，為進入中山高速公路的必經之道，也是頭份南來北往重要幹道，目前劃有雙向四線道，長約三百公尺，但每逢上下班時段經常湧入大量車潮，再加上路邊違停車輛占用道路，使得塞車問題嚴重。

警方昨起進行3天宣導

尤其國光客運出交流道後首個停靠站即在中華路與建國路口，但原有的客運暫停區經常被機車族占滿，使得客運只能停在路中央供乘客下車，不但人車爭道險象環生，也使交通大打結。

違規者最高罰九百元

為了整頓該處交通，頭份警分局今年已祭出一百一十四張違停罰單，但因考量附近汽、機車停車格少，如果驟然大舉取締恐造成通勤族困擾，因此從昨起先進行為期三天的宣導，八月四日起將嚴加開單取締，最高可罰九百元。

頭份分局副分局長張進基表示，中華路北上路段日前已進行違建拆除，擬增闢一車道及人行道，警方將向苗縣府及公路總局爭取利用閒置空間增闢停車格，紓解當地停車需求，另也呼籲民眾可善用顯會路段的機車停車格，避免違規受罰。