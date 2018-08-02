〈北部〉民進黨竹縣長參選人鄭朝方 提原鄉部落4承諾

2018-08-02

昨原住民日 發表原民政見

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣約有兩萬多名原住民，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方選在昨天八月一日原住民族日，發表他對原鄉部落的「四項承諾」，若當選將協助提升原鄉的居住、交通、經濟及文化，以期落實區域平衡發展。

鄭朝方：若當選 將落實區域平衡

鄭朝方說，多元族群是台灣也是新竹縣的重要特色。這陣子他走訪尖石、五峰拜訪泰雅、賽夏族人，一起編織、體驗部落生活，感受到原鄉的活力與多元，但在部落的現實生活上，政府做得還不夠多、不夠好，因此他對原民朋友提出四項承諾。

鄭朝方說，首先是全力協助改善族人居住品質，以弭平區域發展差異，「未來，在新竹縣內的開發案，只要涉及原住民族的土地，我都會邀請部落族人，一起討論，把他們的意見，當作是重要的依據。」

其次是改善聯外道路品質，並配合交通部推行的「需求反應式運輸」（DRTS）運輸系統，利用彈性排班、預約搭乘，甚至以共乘方式，以升級原鄉部落的交通便利性。第三個承諾是，未來他將採取長期穩定的就業輔導措施，並以原住民族傳統知識與文化為基底，發展屬於部落的「地方創生」計畫、生態旅遊等產業模式，創造永續部落經濟。

最後「保存並發揚原住民族文化。」鄭朝方說，「地方創生」的基礎就是「地方文化」，沒有文化就沒有產業，文化工作同時要搭配硬體升級、產業策略，以及一群有創意、不同世代的社區工作者。希望鄉親給他機會實現這四項承諾。

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨天與團隊召開競選籌備會議，她表示看到國民黨與林為洲的紛爭，更加堅定她超越黨派、沒有包袱，專注為民服務的理念，她只想好好努力為新竹縣的鄉親們打拚，所以將持續拜會行程，爭取鄉親支持。