〈北部〉《桃園》八德人口破20萬 鄭文燦喜抱貝比

2018-08-02

〔記者周敏鴻／八德報導〕市長鄭文燦昨天贈送空氣清淨機等禮品，給入籍八德區突破廿萬人的第一人許丞逸、第一個新生兒王藝甯及第一個旅居國外返台辦理初設戶籍登記的呂佳霖。他說，為了慶祝八德區人口大幅成長，十一日將舉辦萬人野餐、音樂會等，歡迎民眾踴躍參加。

許丞逸在6/20登記入籍

八德區人口於許丞逸六月廿日登記入籍後突破廿萬人，鄭文燦說，八德族群生態多元，包括閩南、客家、眷村、原住民族、馬祖與新住民等，人口數持續增加，證明八德區已發展為年輕人喜歡移居的生活圈。

鄭文燦說，人口持續增加也象徵八德區的教育、交通、環保、生態、文化等各項設施需求增高，為此市府推動「十大建設」，包括桃園捷運綠線、八德國民運動中心、北區青少年活動中心、北區客家會館、大湳森林公園內活動中心、大湳埤塘生態公園、八德育成中心、捷運三鶯線延伸至大湳站、捷運綠線延伸至中壢後站、四處社會住宅等，希望讓八德區生活機能更完善。

八月十一日埤塘公園還有慶祝八德區突破廿萬人口系列活動，當日下午四點起的萬人野餐還有五千個名額可報名；當晚六點半的星光閃耀演唱會，將由藝人韋禮安、艾怡良、梁文音等人接力演出；當晚七點起的星空電影院，讓民眾透過無線藍牙耳機、以別出心裁方式體驗欣賞電影的樂趣。