〈北部〉《桃園》桃園托育補助加碼 月領3千至8千

前天以前出生嬰兒 可月領3千至3歲
〔記者陳昀／桃園報導〕行政院育兒津貼、托育補助政策昨天上路，市長鄭文燦也宣布桃園市加碼實施，八月一日起育兒津貼、托育補助可領三千元至八千元不等，差額由市府補貼，原有的每月三千元育兒津貼將發放到二○二一年七月卅一日，但須與新版本擇優領取，最高不能超過八千元。
鄭文燦指出，各縣市物價不同，桃園市保母托育行情每月約一萬五千元、台北市一萬八千元、新北市一萬七千元，桃園市私立托嬰中心每月約一萬九千元，台北、新北市分別為二萬二千元、二萬元，市府經過精算後，決定提供微幅補貼，讓北北桃不會有福利落差，也已獲中央認可。
333育兒津貼 持續發至2021年7/31
鄭文燦表示，中央「育兒津貼與托育補助」版本八月一日起實施，桃園配合將○到二歲的育兒津貼提高到每月三千元；托育補助部分，送托到準公共化簽約合作的登記保母，市府加發一千元至每月七千元，送托到準公共化簽約合作的私立托嬰中心，市府加發二千元至每月八千元。
鄭文燦表示，市府支持中央推行公共化托育政策，但桃園實施的三三三育兒津貼較早，基於信賴保護原則不會停發，會持續發放到二○二一年七月卅一日，意即二○一八年七月卅一日（含）以前出生、具領取資格的孩子，都可領到滿三足歲，不過須與新實施的育兒津貼或托育補助擇一領取。
鄭文燦說，為鼓勵托育單位加入準公共化服務行列，市府將提供設備協助費給願意簽約合作者，在完成簽約並實際收托兒童後，托嬰中心可領五萬元、居家保母可領一萬元，後續將會滾動式檢討。
育兒津貼結餘3億 優先用於政策轉型
鄭文燦提到，中央補助款挹注後，市府育兒津貼的支出減少，預計今年結餘款可達三億元，市府將優先用於支持政策轉型，目前桃園市設有七個居家托育服務中心、共二千三百名合法保母，後續由他主持會議推動。