〈中部〉癌婦住院240天 醫護助回家慶生

2018-08-02

〔記者張軒哲／台中報導〕「我真的好想回家！」四十一歲紀姓婦人去年十一月罹患腦幹腫瘤，經手術治療後長期住院，今年四月轉院至光田醫院慢性呼吸照護病房，接上呼吸器，與疾病展開長期抗戰。病人離家兩百四十天，多次向家人透露想家、想小孩，想回家看一看。為了幫婦人圓夢，安寧醫療團隊陪她回到數公里之外的家，待了兩小時與家人慶生，又回醫院休養。

婦人上月中旬開始病況惡化，開始出現眼震、嗜睡情況，診斷為腦幹腫瘤復發合併壓迫，生命進入倒數。家人期待能一圓婦人心願，讓她回家看看。經醫療團隊多次評估，並與家屬討論，決定在安寧醫療團隊陪同下，讓她踏上完成心願之旅。

醫院距離家中僅十五分鐘車程，但對紀姓婦人而言，卻是遙遠的距離。婦人仰賴呼吸器維生，隨時可能有缺氧、痰液阻塞氣道等危險，分分秒秒都考驗著醫療團隊的應變能力。但家屬希望在婦人生日當天，讓去年腦瘤手術後，已八個月不曾踏進家門的婦人回家慶生。

紀婦返家當天，睜開眼睛第一句話就是用氣音說「我要回家」，家人提早到院幫她上妝、戴假髮，並在醫療人員隨行下抵達溫暖的家。社工師也帶領引導婦人全家一起歡唱生日快樂歌慶生，孩子秀出海外比賽得到的金牌，分享喜悅，丈夫則深情親擁（見圖，光田醫院提供），場面溫馨。