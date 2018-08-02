〈中部〉台中市議長宣布退選 兒子林孟令接棒

2018-08-02

〔記者張菁雅／台中報導〕市議會議長林士昌一日宣布退出議員選舉，由兒子林孟令接棒。林士昌表示，林孟令跟在他身邊，有廿多年的服務經驗，也擔任過基層民意代表，一定可以青出於藍更勝於藍。

林士昌一九九四年開始從政，從基層的龍井鄉民代表、龍井鄉長做起，到進軍議會，共擔任副議長七年、議長六年。林士昌已獲國民黨提名參選下屆市議員，但地方從幾個月前即傳聞他將交棒給長子林孟令，昨是本屆台中市議會最後一次定期大會開議，林士昌特別選擇此時宣布交棒，並發表「給鄉親的一封信」。

林士昌表示，母親九年前中風，現在身體日漸康復，家中最近又添一個小孫女，希望能有時間多陪陪家人，他從政快廿五年，可以休息了；退休後，他將成立基金會，繼續從事社會服務工作，也會在服務處駐點服務。

林士昌也說，他爭取許多地方建設、教育設施，需要有人繼續完成，而林孟令跟在他身旁，有廿多年的服務經驗，曾擔任基層民意代表，有能力也有服務熱忱，一定可以青出於藍更勝於藍。

國民黨部：徵召適合人選

林士昌所在的第三選區（龍井、大肚、烏日），國民黨共提名三席議員參選人，而初選時也僅三人登記，因此未辦理民調。

林士昌昨已向國民黨台中市黨部提出撤銷提名申請書，市黨部主委陳明振表示，黨部尊重其決定，由於已接近選舉，沒有時間再辦理初選，黨部將依規定儘速召開提名審查小組會議，討論林士昌撤銷提名申請及決定徵召人選，將以勝選為考量，徵召適合人選。

至於下屆議長寶座，過去因藍大於綠，台中市議會有不成文規定，由國民黨紅、黑派系輪流擔任。林士昌是黑派，副議長張清照是紅派，政壇認為紅派下屆應會推張清照出馬角逐議長，副議長則由黑派大老顏清標的女兒顏莉敏參選。

此外，記者昨詢問林士昌，林孟令未來是否會爭取擔任副議長，林士昌說，這又不是先講先贏，他希望林孟令當選議員後做好服務，得到肯定，再一步一步往上爬。