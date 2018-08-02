〈中部〉新社大南劉家祖厝 登錄歷史建築

2018-08-02

近170年歷史 客家建築

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新社區「大南劉家祖厝」已有近一七○年歷史，屬客家建築，因保存完好，且經歷兩次大地震仍保有原有風貌，台中市文化資產審議委員會審議通過，登錄為台中市歷史建築。

台中市文化資產處指出，客家人稱傳統合院式建築民居為「伙房」，這類型建築均依循傳統宗法制度而興建，同一族人居住同一伙房內。

根據文獻資料，「大南劉家祖厝」是地方熟知的劉五福公廳，約完成於一八五○年，除正廳外，有左三右二共計五護龍，形成多護龍合院建築。

文資處指出，劉家早年經營糖廍致富，為新社地區蔗糖製造先驅，目前劉家祖厝仍留有當年製糖的石臼，見證劉家發展的歷史。

文資處指出，「大南劉家祖厝」正廳為祭祀祖先之處，正廳上方寫有「燕翼詒謀」四字，指能庇佑後人的祖先祈望在外發展的後代，不可懈怠忘祖，要像候鳥燕子一樣，每年都要回來古厝老家，共謀家族的發展。

歷經2次大地震 保存完整

祖先神龕正下方安奉龍神香位，屬於客家族群特有的土地風水神明，透過龍神的祭祀，庇蔭宗族子孫繁盛昌榮；劉家祖厝目前仍是劉家族人每年定期祭祖聚會之所。

文資處表示，劉家祖厝格局及空間布局現況保存完整，且格局型態歷經一九三五年墩仔腳大地震及一九九九年的九二一大地震後，仍保有原有風貌，雖有部分修繕，但不影響其保存與價值，市府決議公告登錄為歷史建築，盼把傳統建築樣式保存下來。