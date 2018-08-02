〈中部〉台中市明年度總預算1246億 一讀過關

2018-08-02

歲出歲入短差減少36億

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會一日開議，並一讀通過二○一九年度台中市總預算案，總預算歲出總額為一二四六．五六億元、附屬單位預算案規模為六八八．九八億元；總預算歲入預算數為一○八九．一二億元，歲出歲入短差一五七．四四億元，全數以賒借收入彌平。而與上年度預算數相較，歲出預算減少五十．二七億元，歲出歲入短差也減少卅六．二三億元。

市府主計處處長蔣建中昨於議會報告二○一九年度台中市總預算案編製情形，他表示，總預算案歲出規模為一二四六．五六億元，較上年度一二九六．八三億元，減少五十．二七億元，主要是減少第三屆市長、市議員及里長選舉經費，中科園區南向三合一聯外道路新闢工程、台中花博土地有償撥用、中央補助社會住宅包租代管試辦計畫及整合住宅補貼資源實施方案計畫、白海豚生態館興建工程等。

而二○一九年度總預算歲入預算數編列一○八九．一二億元，歲出歲入短差一五七．四四億元，全數以賒借收入彌平。另與上年度相較，歲出歲入短差也減少卅六．二三億元。

另外，附屬單位預算案共有廿一個基金，支出規模為六八八．九八億元，較上年度增加九十二．七二億元，主要是增加前瞻基礎建設—校園數位建設及社區化改造等計畫、社區照顧關懷據點輔導暨加值服務計畫、興建社會住宅等。

而明年重要歲出項目還包括捷運烏日文心北屯線建設計畫廿八．五三億元、長照十年計畫廿五億元、托育一條龍廿．七九億元、前瞻基礎建設計畫—全國水環境改善計畫十七．七一億元、老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助二．八九億元等。