〈中部〉平地原住民議員 南投縣保住1席

2018-08-02

平地原住民人口不減反增

〔記者陳鳳麗／南投報導〕八月一日是原住民族日，平地原住民人數四年前首次突破一千五百人的門檻，可設一席平地原住民縣議員，今年南投縣人口數跌破五十萬人，原擔心平地原住民人數也跌至一千五百人以下，縣府民政處昨表示，平地原住民不減反增至一六三六人，可維持一席平地原住民議員。目前僅台灣第一民族黨的石慶龍議員表態參選。

南投縣信義鄉和仁愛鄉是原住民鄉，但是南投縣內的原住民除了居住在這兩個鄉，其他十一鄉鎮市也都有，縣府民政處昨日指出，今年五月底全縣原住民族人口數約二萬九○九○人，其中山地原住民人數是二萬七四五四人，平地原住民則為一六三六人。

縣府民政處也說，依據原住民身分法規定，平地原住民身份是以台灣光復前原籍在平地行政區域內，且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民者，而地方制度法則規定平地原住民人數達一千五百人就可設平地原住民縣議員一席。四年前首次突破一千五百人的門檻，可設一席平地原住民縣議員，當年由魚池鄉邵族的石慶龍當選。

今年因為全縣人口跌破五十萬，原擔心今年平地原住民人口數，會跟著下降而未達一千五百人，就會失去該席次議員。幸好到五月底統計，平地原住民增至一六三六人，比四年前多了一百多人，保住該席平地原住民縣議員。

目前僅石慶龍議員表態參選

到昨日為止僅石慶龍宣布參選連任，過去在平地原住民縣議員未提人選的民進黨，今年是否要提自己的人選參選，縣黨部主委蘇昱誠說，下週一開會討論要開放或是要自提人選。

昨日原住民族日，南投林管處針對原住民遊客奧萬大入園費只收十元，而南投縣府則辦原住民族歲時祭儀文化暨慶祝原住民族日活動，表揚多個原民志工和團體。