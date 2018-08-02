〈中部〉阮順寧掌環局 彰縣府團隊「婦」重任

2018-08-02

24局處室第7位女局處長

〔記者張聰秋／彰化報導〕力拚連任的彰化縣長魏明谷，昨又發佈一級主管人事異動，環保局長由出身衛生局的秘書阮順寧接任，繼民政處長陳逸玲後，阮順寧成為縣府團隊廿四個局處室一級主管，第七位女性局處長，女性比例近三成。

被解讀與溫柔的力量相抗衡

外界解讀這項人事佈局是選舉考量，要以地緣關係和女性力量，對抗國民黨縣長參選人王惠美打出「溫柔的力量」選舉主軸，以及無黨籍參選人黃文玲打出「白色力量」，哪種女性力量能發揮真正影響力，就看選民買不買單。

這七位女局處長分別是民政處陳逸玲、社會處黃淑娟、勞工處吳蘭梅、行政處詹娟娟、主計處蕭秀瑛、地方稅務局楊瑞美、環保局阮順寧。

阮順寧是近十八年來第九位環保局長，從二○○一年到二○一八年，歷任環保局長謝貞雄、黃揮原、陳宏益、陳雪莉、劉玉平、白智榮、江培根、戴瑞文、阮順寧，其中，江培根、陳雪莉是內升拔擢，其他來自建設、工務、行政、農業、衛生等「空降部隊」領域，十八年來平均兩年折損一名大將，他們當中僅陳雪莉和江培根是內升，而魏明谷上任三年多來已經換了三位局長。

不少環保局人員抱怨說，環保法規細膩煩雜，讓外行領導內行，很容易出問題。「彰化環保局是台中環保局人才培訓營！」多位環保局人員大吐苦水，「現任台中市環保局長白智榮，也是從彰化過去的…」這股人事北移潮更從局長到科長、股長，連承辦人員都有，年輕有為或想升官的，不是跑台中環保局，就是往總隊或中區大隊擠。

人事處表示跟選舉佈局無關

對此，縣府人事處表示，領導人才不一定須要專才，換另一個角度想，要兼顧全方位，用通才管理未必不好。人事處強調，縣長魏明谷上任時對公務人員承諾保障工作權，三年多來都有做到，「把對的人放在對地方！」人事異動跟選舉佈局無關。

新任環保局長阮順寧指出，環保衛生本是一家，都要宣導與裁罰，業務重疊性高，不會有外行領導內行的問題發生。