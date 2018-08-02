〈中部〉慈膳團口湖義煮 長輩吃得好開心

2018-08-02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕二十多位愛心慈膳團成員昨天到口湖老人文康中心義煮，現場料理十三道豐盛佳餚提早與偏鄉老人慶祝父親節，長輩吃得津津有味，場面溫馨。

愛心慈膳團發起人周三郎原本在西螺開小吃攤，兩年前台南大地震休十多天期間加入台南賑災義煮團行列，到災區煮東西，聽到當地民眾回饋說，「你們的心比這些菜更重！」十分感動，賑災結束後他與三位好友成立愛心慈膳團。

周三郎表示，愛心慈膳團現有一百三十多人，有廚師、上班族、家庭主婦等各行各業，來自全國各地，服務對象以老人、育幼院等弱勢團體，時間地點確定後，成員再視自己時間參加，有人出錢、出力募食材、物資，也有人則是到現場幫忙煮或當工作人員。

成員陳小姐是印尼籍新住民，因到周三郎的麵店吃麵，看到慈膳團召募消息加入至今，期間出錢又出力；外繪女總舖師丁玫玲連續五年到林內同仁仁愛之家義煮，透過臉書看到慈膳團義煮訊息，她也加入當志工，昨天趕到口湖幫忙。

口湖鄉老人福利協進會理事長王政敏指出，慈膳團成員不到八點就到現場，準備了十三道美味佳餚，廚師、工作人員全都汗流浹背仍笑容滿面，善心令人敬佩。

除了愛心慈膳團的義煮，台灣夢想家樂團成員也在現場演奏多首膾炙人口的歌曲，熱鬧溫馨。