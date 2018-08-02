〈中部〉小英︰「銀髮縣長」很會照顧銀髮族

2018-08-02

〔記者楊淳卉／台北報導〕雲林縣長李進勇昨出席民進黨中常會分享長青食堂政策成果。兼任民進黨主席的總統蔡英文聽取報告後表示，因為有好的長青食堂計畫，讓大家內心好的善良的一面發揮出來，大家重新認識雲林人、重新定義雲林人。

蔡英文說，和李進勇認識很久，李進勇是很有個性、男子氣概的人，但李進勇居然會照顧老人家，表示我們的縣長真的是個很不一樣的縣長。

李進勇表示，雲林是全台灣老化第二嚴重的地方，希望長青食堂可以提供更多在地照顧的服務。雲林縣自二○一五年開辦首年，成立了廿三處長青食堂，到今年七月止，全縣長青食堂以及麥寮鄉的社區共餐相加，共有七十四處共餐據點。

李進勇說，雲林縣政府財政狀況沒那麼好，長青食堂明年預算要編到五千萬元，還好有「麥寮電廠促進電源開放協助金」投入社會福利，此外因為雲林縣狀況特殊，托育補助對象是阿公阿嬤，感謝中央沒有叫雲林踩煞車。

李進勇也邀請長青食堂政策受惠者吳聰志分享心得，吳聰志說，他因為身體的關係無法工作，也不太愛出門，一直到幾年前社區志工來訪視，鼓勵他參加長青食堂。他很感謝長青食堂讓他有服務的機會，付出中也感到成就、覺得活著有價值。

蔡英文也開玩笑說，「看看縣長（李進勇）他也是銀髮，他是年輕銀髮族，照顧真的很有一套！」