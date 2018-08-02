〈中部〉出養童回來喊爸 寄養父好感動

2018-08-02

看當年棄嬰現在過得好 覺很幸福

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「今年父親節前最開心是照顧過十八個月的孩子，經過五年多再回來看我，還能喊一聲爸爸」，從警職退休專任寄養爸爸的劉學成，昨天從社工手中接過鮮花，分享孩子照片，和妻子提前歡度父親節。

出生就被棄養丟在醫院前的孩子，廿天後由劉學成夫妻照顧，當初家扶人員說要讓他們養一年，所以劉學成特別暱稱孩子叫「劉一年」，後來照顧十八個月後出養到一個非常好的家庭，昨天「年年」由養父母帶來和他們見面，因為他們是孩子第一個親人，再喊他爸爸，看到孩子成長良好，夫妻兩人開心又感動。

劉學成八年來照顧過十二名寄養童，原本擔任警察的他，是在太太蔣紅英鼓勵下加入這個行列，照顧起寄養的嬰幼童一點都不生疏，從餵牛奶、拍嗝、換尿布、洗澡、煮粥樣樣行，拿手南瓜粥更是孩子最愛。

劉學成說，寄養童若正在長牙，食慾不佳就會影響成長，為增加孩子進食意願，加上給小朋友吃的食物不能馬虎，所以會先用豬大骨熬湯頭二個多小時，再將南瓜切小塊蒸熟，要餵嬰幼兒前再碾碎成泥狀加入粥裡，有時再加入小魚乾、肉末等，連太太也會吃醋說，「比給我吃的好」。

雲林家扶寄養組資深社工莊芯雅昨天也代表孩子獻花給劉爸爸，祝福他「父親節快樂」，讓劉學成直說，當寄養爸爸比當警察開心，尤其能看到一個個弱勢孩子有好的歸宿及未來，讓他也覺得很幸福，特別珍惜能當寄養爸爸，期待更多人加入。