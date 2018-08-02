〈中部〉嘉縣神鬼傳奇 布袋火燈夜巡8/8登場

2018-08-02

今年加映兩場3D光雕秀

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣政府昨舉辦「2018全台獨家神鬼傳奇」啟動記者會，由別出心裁的肚皮舞舞孃表演八家將揭開序幕，副縣長吳芳銘說，「神鬼傳奇」今年首創將藝術與宗教文化結合，在活動中呈現「3D光雕投影」，將於八月九日及二十八日晚間八至九點分別在布袋建德宮火燈夜巡、民雄大士爺祭登場。

農曆七月被稱做鬼月或平安月，一般鮮少舉辦活動，布袋建德宮火燈夜巡已有逾百年歷史，每年農曆六月底最後三天晚上，鄉親提著自製火燈沿過溝街弄巡視到「冤家港」（現今為團結橋），沿途鑼鼓喧天，祈求過溝庄寧靜與庄民平安。

布袋建德宮八月八日至十日登場的「神鬼演藝」活動，安排金曲歌后向蕙玲、國際天團hotshock、談詩玲、玟靈、靈聲天團、丘與樂樂團、爽樂團等多位藝人接力演出，另外還有「神鬼逗趣」、「神鬼手作」、「神鬼特展」，讓民眾透過趣味性活動的體驗，平安度過農曆七月。

民雄大士爺祭31日展開

吳芳銘表示，布袋建德宮火燈夜巡與民雄大士爺祭（八月三十一日至九月二日）都相當具特色，也是嘉義縣重要的無形文化資產，除展現在地宗教文化特色，更表徵出在地居民團結一體向心力。

諸羅城隍中元祭10日放水燈

此外，嘉義市城隍廟「諸羅城隍中元祭活動」遵循傳統古禮所舉辦的宗教儀式，首先於八月八日（農曆六月二十七日）豎登篙、十日（農曆六月二十九日）放水燈，十一日（農曆七月一日）舉辦「中元普渡讚普好兄弟」、二十三至二十五日（農曆七月十三至十五日）舉辦「超渡拔薦佛道大法會」，接著九月十日（農曆八月一日）「夜巡遶境及夯枷解厄活動」。