〈中部〉沙鹿奪命長下坡 大貨車強制分流

2018-08-02

向上路六段西行 行駛最外側快車道

〔記者張菁雅、張軒哲／台中報導〕沙鹿區向上路六段為連結台中港與國道的重要幹道，西行方向長陡坡路段近年常發生大貨車追撞死亡車禍，被稱為「奪命長下坡」。交通局邀集專家學者現勘後，提出改善策略，將增設警示標誌標線告示，大貨車也將強制分流，僅能行駛最外側快車道，預計下週開始實施。

根據警察局統計，向上路六段事故中，大型車肇事件數在二○一六年、二○一七年分別為廿七件、廿一件，今年一至六月則有十件。

交通局長王義川表示，向上路六段目前速限五十公里，西行方向為長陡坡地形，大貨車下坡時容易因超速煞車不及而發生車禍。市府去年以紐澤西護欄增設快慢車道實體分隔，並設置「試踩剎車」、「使用低速檔」告示牌，增設減速標線、慢車道增繪「速限四十」標字、禁止廿噸以上大貨車行駛慢車道、設置前方預告號誌等措施，該路段交通安全已有顯著提升，但仍偶有追撞事故發生，上月即發生聯結車煞車不及追撞前車的交通事故。

調整下坡方向兩路口號誌不連鎖

交通局邀集逢甲大學教授李克聰、嶺東科技大學教授巫哲緯、陳君杰等道安顧問與專家前往現勘，並透過分析近期事故發生原因，研擬改善該路段交通安全的相關措施，包括大貨車強制分流，僅能行駛於最外側快車道，並將下坡路段兩路口號誌調整為下坡方向不連鎖、上坡連鎖續進，讓車輛減速慢行，增進行車安全。

此外，警察局除於該路段加強巡邏及交通稽查外，也研議增設測速照相及區間平均速度科技執法設備等措施，讓下坡大貨車依規定速限行駛。

對於向上路六段狀況，沙鹿區施姓民眾表示，向上路下坡路段有大樓社區，住戶越來越多，但紅綠燈燈號不連貫，常有大貨車看到紅燈來不及煞車。海線民眾梁靜芳則說，她常從向上路到市區，每次經過此路段都很擔心被大貨車撞，建議下坡段規劃設計高架化，才能減少意外發生。