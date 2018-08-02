〈中部〉埔里第一公墓將遷建 爭取做親子運動公園

2018-08-02

〔記者佟振國／南投報導〕古早墓仔埔盼能大變身！南投縣埔里鎮公所最近公告禁葬多年的水頭里第一公墓將展開遷葬作業，預估將遷移五百座無主墓，騰出約二公頃的空間，地方爭取中央支持興建全鎮首座親子運動公園，尤其草屯鎮植物公園前身就是公墓，已有成功範例，鄉親也盼能在埔里落實。

埔里鎮現有十七座公有公墓，多數年代久遠，整體環境不佳，公所針對第一、二、三、七、九、十一、十二、十七公墓實施禁葬，部分禁葬時間達卅年，佔地約二公頃的水頭里覆鼎金第一公墓就是其中之一，公所今年度向縣府爭取八百多萬元展開遷葬作業。

第一公墓存在已上百年，初步估計區內有近五百座墳墓，今年元月初公告由後人主動遷葬可享補助，但至今只有二人提出申請，研判都是無主墓，正式起掘後骨骸將暫放慈孝堂公有納骨塔，原有土地可變更使用。

由於鎮內缺乏大型的親子運動公園，許多家長都希望埔里首座運動公園能趕快誕生。

賴清德表支持 盼縣長、鎮長都當選

日前行政院長賴清德到埔里視察，民進黨埔里鎮長參選人廖志城建議將第一公墓用地規劃興建親子運動公園，賴清德也強調，參選縣長的草屯鎮長洪國浩，就曾將已禁葬閒置多年的公墓變成植物公園，深受鄉親喜愛，還曾辦「墓仔埔也敢睡」露營等活動，已有成功案例，支持地方意見，若能縣長、鎮長同時當選，二人通力合作，讓經驗傳承。

興建計畫已提10多年 公所樂觀其成

公所則指出，第一公墓推動平埔文化及親子運動公園的計畫，早在前鎮長馬文君任內即提出，並完成興建事業計畫，向中央爭取補助卻未獲青睞，計畫晾在公所已經十多年，如今中央改變做法，樂觀其成。

國民黨鎮長參選人吳國昌表示，親子運動公園短期計畫是運用中華路長壽公園的空間，縣府已編列一百萬元進行改善，長遠規劃則是建議利用原有南港溪親水公園閒置土地，不會有交通、停車等問題。