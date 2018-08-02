〈中部〉斥資5060萬 打造烏溪水岸休閒廊道

2018-08-02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕納入前瞻建設，彰化縣打造烏溪水岸休閒廊道！

爭取獲納前瞻—水環境改善計畫

烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫說明會，昨天在和美舉行，彰化縣長魏明谷表示，該計畫爭取中央納入「前瞻計畫─全國水環境改善計畫」，獲得經濟部核定四六一○萬元經費，加上縣府籌編經費，共有五○六○萬元經費，讓烏溪南岸大變身，營造生態與觀光的水岸綠帶，同步運用國道三號高架橋路面下方的空間，作為兒童遊戲、民眾休憩運動的場所，讓堤岸廊道成為彰化、和美地區的公園綠園道。

預計10月招標11月發包明年完工

縣府城觀處長馬英傑表示，烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫，全長約為十二‧三公里，從彰化市、和美鎮到伸港鄉，預計分成兩期完成，目前正進行第一期彰化至和美段工程設計，預計九月底完成設計，十月辦理工程招標，十一月發包，明年完工，第一期工程約為五公里；第二期工程再向中央爭取經費來辦理。

馬英傑強調，烏溪堤防水岸遊憩廊道，主要作為自行車道與景觀廊道，並充分運用國道三號高架路段底下的空間，來作為大和美地區的運動遊戲場所。

馬英傑指出，烏溪堤防水岸改造計畫，在和美中寮段，有片大約○‧五公頃的腹地，由於居民反映鄰近缺乏運動綠地，將規畫為有籃球場、體健設施，以及兒童遊戲區，在兒童遊戲區部分，不再設置罐頭遊具，將設計共融式創意遊具，並有兒童愛最的遊戲沙坑，也將有小型表演舞台，讓民眾可以多元使用。