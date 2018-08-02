〈中部〉消失數十年 古坑華南重現水梯田

2018-08-02

社區用心復育 完成插秧

〔記者黃淑莉／雲林報導〕數十年前古坑華南、華山及樟湖等山區梯田栽種水稻，後因水源、人力等問題梯田改種茶樹、柑橘，華南社區在水保局支持下，與華南國小經過好幾個月努力，克服水源、蓄水問題後，昨天合力完成插秧，讓消失的「水梯田」美景重現。

古坑華南社區理事長劉清極指出，小時候在華山、華南看過梯田栽種水稻，後來改種茶樹、柑橘，但因人口老化、外移，梯田閒置荒廢，許多地主雖不捨卻心有餘而力不足，但還是期盼土地能有所用。

劉清極表示，為找回地方石梯田景象，社區與華南國小找地主討論石梯田復育計畫，獲得學校附近多位地主同意，未來將以無毒農法復耕土地，減少破壞地方生態，同時也發展社區新產業。

華南國小教務主任楊惠寧指出，學校對面一塊約一分地閒置石梯田，地主多年來提供給學校做共生田，因此以該地做為示範點，加上為讓社區、學童認識早年地方特色，特別栽種水稻。

整地找水源 拉管逾2公里

楊惠寧表示，因為石梯田荒廢超過一、二十年，要恢復梯田樣子需大費周章整地，幸好水保局支持石梯田復育計畫，協助整地並從水源頭接了二、三公里長的水管，解決梯田未來用水問題。

楊惠寧說，整地、水源都解決，應該可以蓄水插秧，沒想到水卻蓄不住，而且水管莫名其妙斷水，花了一、二個月養土，並從水管裡找出造成堵塞的蝸牛、樹枝、石頭，昨天在多位社區民眾與大埤酸菜爺爺蘇石川義務幫忙完成插秧工作。

劉清極指出，水梯田約有一分地左右，主要目的是為教育用，未來田間管理會由學校、社區一起合作，其他還有多塊閒置茶園、柑橘園，地主也都有意願加入復育行列，將來可能栽種紅茶、小麥、紅藜或土酸桔。