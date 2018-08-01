〈南部〉議員忙跑行程 定期會流會引爭議

2018-08-01

忙跑基層 議員：不應以台北觀點看台南

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議會第二屆第八次定期大會於上月廿七日開議，不過當日下午因國民黨議員蔡育輝提出清點人數，現任五十三席議員僅剩九人在現場而流會，前日也發生簽到三十一人，實際上僅有十一人在場的情況。對此，時代力量議員參選人林易瑩昨天為此批評現任議員問政品質不佳，但也有議員私下回批，時力不應以台北觀點看台南，地方也是需要勤跑基層及相關服務。

民進黨議會黨團總召邱莉莉表示，蔡育輝的問政風格可受公評，交由選民判斷。

公民智庫執行長：了解議員們的無奈

台南公民智庫執行長黃建龍則說，由於目前的選制關係是選人，並非像歐洲國家採取選政黨、類似不分區的概念，民意代表的工作就是開會，台灣的市議員還得兼顧選民服務，而且投注的心力會大於開會時間，畢竟選民有期待，迫於無奈之下只好到處跑紅、白帖，越鄉下的地方，越看重這些服務，所以他了解議員們的無奈，因此也不會強烈譴責。

台南市議會第二屆第八次定期大會於上月廿七日首日開議，當天進行市長施政總報告、上次大會決議案執行情形報告等議程，不過下午進行討論事項時，國民黨議員蔡育輝要求「公投自治條例修正案」付委，但被民進黨議會黨團總召邱莉莉以修正案涉及租稅、人事，侵犯行政權及違背母法精神而反對，最後堅持未果，因而利用清點人數反制。

由於在場議員僅九人，未達半數（廿七人）而流會，這也讓明年度南市地方總預算無法付委，只能等待各黨團再度協商時間，於八月二十日聯席審查前恢復大會。對此，蔡育輝表示，民意代表應當要到場開會，況且這次流會也不是他厲害，而是議員們給他「機會」。

時力議員參選人指問政品質不佳

不過，本屆台南市議會已數次發生人數未過半而流會，林易瑩批評，議員最主要的工作是監督市政，然而出席率過低，市民怎能對這種問政品質放心？對此，議員們私下看法不一，有議員說，部分議員頻頻發言又刻意拖慢議事效率，但其他人也很難控制其發言，畢竟這是民主程序之一，也是代議政治面臨的困境。也有資深議員認為，議員們有相當多的選民案件和會勘，講完關心的議題後，不可能一直留在議會，時代力量不該以台北的角度看地方。

但也有議員表示，畢竟大家開會都有領出席費，如果常常出現清點人數不足而流會，的確也造成社會觀感不好，如何改善？還是需要所有議員一起努力。