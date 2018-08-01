〈南部〉建構低碳城 南市力推掩埋場設太陽能光電

2018-08-01

可減少27座台南公園二氧化碳年吸收量

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市政府昨日與經濟部國際合作處、地方政府永續發展理事會（ICLEI KCC）合辦「台南市低碳城市二．○專業研習座談會」，邀台灣及日本專家分享推動低碳政策及城市能源轉型的經驗。環保局也說，台南目前是全民綠屋頂示範城市之一，全市九處廢棄物處理設施（垃圾掩埋場）及土地設置太陽能光電系統，更可減少約廿七座台南公園的二氧化碳年吸收量。

座談會於樹谷園區服務中心舉行，研商碳排減量的短中期突破性做法。環保局指出，根據國際非營利組織德國看守協會（Germanwatch）的「二○一八全球氣候風險指數」評比，台灣氣候風險高居全球第七，中央及地方政府在減碳、再生能源發展、能源使用及減緩氣候變遷政策上，須有突破性作為。

發電量可供4745戶家庭使用

為此，環保局強調，市府全力建構低碳永續城市，針對太陽能發電方面，除了推動五大屋頂型項目、四大地面型項目及太陽光電兩年期擴大計畫，今年更率先推動綠能屋頂全民參與計畫，成為中央政策的示範城市之一，朝向一千家綠能屋頂裝置容量一萬瓩的設置申請目標，另外，從二○一五年起，在全市九處廢棄物處理設施（垃圾掩埋場）及土地設置太陽能光電系統，未來一年發電量可供四七四五戶家庭使用，減少排放約八六五一公噸二氧化碳，相當於廿七座台南公園的二氧化碳年吸收量，有效緩解夏季用電高峰期的供電壓力。