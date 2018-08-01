〈南部〉（高雄）拒從少數反對 李科永圖書館落成

2018-08-01

明啟用 曾因反對聲浪停工3年

〔記者黃佳琳／高雄報導〕停工三年的李科永紀念圖書館，去年二月恢復動工後，歷經一年半的工期，將於二日落成啟用；這座從五年前動土後爭議不斷的圖書館，在地方民意鼎力支持下終於完工，高市文化局長尹立說，良善的公共政策絕不能因為少數反對的民意而停擺，更不能被綁架而有所屈服。

二○一三年底動土，預計一年後落成的李科永紀念圖書館，反對團體陸續提出拒絕砍樹、破壞生態，亦有少數人擔心圖書館興建會形成龐然水泥建物，破壞中央公園生態景觀等訴求，甚至還傳出「館舍將成為私人紀念館」的不實訊息，並指控興建圖書館造成「舊址社福機構的早療兒流離失所」。

辦6場公聽會、15場說明會

尹立指出，面對曲折與不實指控，文化局決定先行停工，並從二○一四年起，共舉辦六場公聽會、一場公民論壇和十五場說明會，這項紀錄可說是打破台灣為了公共政策所舉辦的說明會場次；此外，為了回應反對聲浪，建築面積也從原本的五百坪改為一百八十一．七六坪，僅佔中央公園不到千分之六，建築樓高由十八公尺降為十二．五公尺，過程中，不砍伐任何一棵樹，保存最原始樣貌，生態保育優先，但反對方始終無法認可。

減面積不砍樹 民調6成支持

高市文化局後來委託研考會進行民調，針對前金區居民進行調查，了解當地民眾對此議題意見及態度，民調結果出爐後，逾千位受訪者中，有超過六成支持圖書館興建，讓高市府決定不再被「少數民意綁架」，去年二月重新恢復動工。

將於二日落成啟用的李科永圖書館，為地下一層、地上三層的建築體，高度與相鄰的高雄文學館相近，維持地景面貌，並以低彩度的外觀，配合周邊環境呈現冷靜而沉穩，同時融合森林意象，四面綠樹圍繞通透明亮。

圖書館二、三樓以樹為型，構建了舒適的閱讀座位，建築內部以灰磚牆面、洗石子、清水模的搭配運用，讓館內呈現質樸穩重的氛圍，洗練的線條加上光線穿透，營造出寧靜平和的空間。高市圖館長潘政儀說，這是一座能感受自然生態之美的圖書館，更是一座讓走入樹林書海閱讀這件事成為生活中美好期待的圖書館。