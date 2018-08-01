〈南部〉模範媽曾秀雲 二度就業當大廚

2018-08-01

〔記者張存薇／台東報導〕偏鄉工作不好找，但習得一技之長又肯拚，一定能順利就業！台東縣蘭嶼鄉民曾秀雲因先生過世，獨力扶養三名子女，勞動部台東就業中心協助祭出「僱用獎助津貼」方案，讓曾秀雲順利在蘭嶼部落文化基金會找到廚師工作，台東就業中心主任吳玉敏指出，二度就業婦女工作穩定、配合度高，勞動部亦提供「僱用獎助津貼」方案，勞雇都受惠。

曾在飯店業服務的曾秀雲對烹飪有濃厚興趣，也熱心參與社區公益活動、主動照顧社區獨居老人，看到長輩開心吃著她煮的菜餚，心滿意足，去年更獲選為模範母親。

台東就業中心就服員鍾婉琳盤點她的資歷後，發現曾秀雲有中餐丙級證照，且相當熱愛烹飪工作，因此拜訪餐飲相關廠商，並大力推薦，最後曾秀雲順利在蘭嶼部落文化基金會擔任廚師。蘭嶼部落文化基金會指出，曾秀雲很重視用餐安全，常在料理後把廚房整理的乾乾淨淨，隨時保持環境清潔與衛生，工作告一段落後，還會主動幫忙清潔辦公室，相當積極認真。

吳玉敏表示，二度就業婦女有家庭責任感，工作穩定度、配合度高，勞動部提供「僱用獎助津貼」方案，協助中高齡求職者就業，若雇主僱用經公立就業服務機構推介連續失業卅日以上的特定對象失業勞工，或連續失業三個月以上的失業勞工，每月提供雇主九千元至一萬三千元僱用獎助、最長可補助十二個月，詳情可電洽（089）357126台東就業中心。