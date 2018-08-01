〈南部〉不清楚托育補助 屏縣保母組自救會

2018-08-01

家長問「要去哪領六千元？」

〔記者羅欣貞／屏東報導〕中央推動的準公共化托育政策今天上路，昨天就有家長忙著問保母「要去哪領六千元？」，讓對簽約猶豫不決的保母很為難，屏縣府社會處強調，保母和政府簽約後，家長才能領到補助，現有兩個月緩衝期，鼓勵家長和保母好好溝通。

因政策倉促上路，居托人員契約書昨天才由中央公布，讓許多保母無所適從，認為政策對保母無保障，還要被限制收費，屏縣已有約一百多位保母組成自救會，有人打算「拒簽」。

屏東縣社會處說明，準公共化包括育兒津貼、托育補助兩大項目，只能擇一申請。新制育兒津貼，凡綜合所得稅率百分之二十以下，目前未領育嬰留職停薪津貼的家庭，不論父母有無就業，每名幼兒每月可領兩千五百元，第三胎育兒津貼每月加碼發放一千元。

新制托育補助，則是只要將零至二歲幼兒，送交由與政府簽約的準公共化托育機構或保母照顧，每個幼兒每月可領六千元補助、中低收、低收各為八千、一萬元，第三胎每月加碼一千元。

有關托育補助，十四年經驗的保母王力玉表示，這幾天一直有家長在問如何申請，三個月來政府的版本改來改去，令人無所適從，自救會已有一百多位成員，希望得到尊重及保障。

保母和政府簽約 補助回溯到八月

社會處副處長徐紫雲表示，目前屏縣保母系統內有近千位合格保母，其中居家保母佔了六百餘位，其餘為親屬保母，親屬保母若照顧三等親以內幼兒，並不在此波托育補助範圍；縣府希望居家保母踴躍和政府簽行政契約，但並不強迫，只要在九月底前簽約，補助都能回溯到八月。