〈南部〉愛國蒲部落遷建 永續社區慶落成

2018-08-01

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣大武鄉愛國蒲永續社區昨完工啟用，台東縣長黃健庭表示，愛國蒲可說是被縣府列為土石流危險區的第一名，凡遇豪雨和颱風就得緊急撤離，感恩慈濟伸援，克服各項困難打造百年永續的社區。

建家屋47戶 族人憂原居處被收回

愛國蒲永續社區耗資一億四千兩百萬元，昨完成簽約贈屋儀式，由黃健庭將象徵房鑰轉交愛國蒲部落永續社區管理委員會主任委員林正義，建造家屋計有十八坪廿戶、廿八坪十九戶、卅四坪十戶，計四十七戶。

由於耳傳原居處房屋和土地將被政府收回，部分族人憂心，前天一度前往台東縣議會陳情，經解說才知是誤會一場，但昨日完工啟用典禮，仍有二、三名族人到場表達無言的抗議，大武警分局動員防範擦槍走火。

黃健庭表示，愛國蒲可說是全縣土石流危險區的第一名，近年來凡遇颱風或豪雨警報發布，都得緊急撤離當地居民，「莫拉克颱風災後重建特別條例」廢止後，地方政府辦理遷建工作甚為艱鉅且繁瑣，幸在原民會及行政院公共工程委員會協助下，台東縣自二○一六年九月莫蘭蒂颱風災害發生半年內，完成各項行政作業，慈濟基金會也克服各項困難，投注大量人力及物力，期間辦理兩次變更設計增加建物安全性，水保台東分局也完成崩塌地整治，提升遷建基地安全。

東縣府釋疑 原地僅變更農牧使用

台東縣政府原民處表示，此次簽訂的贈屋三方契約，除以莫拉克颱風災後重建期間的贈屋契約內容為基礎，內容與今年四月紅葉遷建贈屋契約相同，部落關心的原居住地房屋、土地仍屬受災族人所有，但為了族人安全使用原居住地土地及房屋，將原居住地土地，同意朝降限使用方式變更成可農牧使用的土地。