〈南部〉打造舒適宿舍環境 招生加分

2018-08-01

〔記者萬于甄、劉婉君／台南報導〕學生宿舍也可以是招生亮點，嘉南藥理大學打造十二棟學生宿舍群，提供四千九百九十二床位讓學生入住，且去年開始更取消門禁時間；南臺科技大學則是號稱擁有五星級的學生宿舍，共三千六百三十床位，但全校有一萬七千六百四十一人，也是幾乎年年滿床，讓學生一床難求。

嘉南藥大房型多元 取消門禁受歡迎

嘉南藥理大學（簡稱嘉南藥大）招生狀況一直都不錯，全校目前約有一萬多名學生，學生宿舍共四千九百九十二床，從四人雅房到單人套房，各式房型應有盡有。四人雅房每學期每人九千元，單人套房每學期則低於三萬，每棟學生宿舍各有各的風格及裝潢，且校方去年開始取消門禁時間，讓學生擁有更高的自主性。

南臺科大擁星級飯店宿舍 年年滿床

南臺科技大學共有三棟學生宿舍，其中六宿更被稱為媲美五星級飯店。校方表示，學校招生率近年都維持一定水準，不過好的宿舍環境確實能吸引學生。

南臺科技大學學生宿舍房型相當多元化，其中，六宿四人房每學期每人約一萬兩千五百元，不同宿舍價格也不盡相同，而三棟宿舍共三千六百三十床，全校學生有一萬七千六百四十一人，學生若想住宿都需經登記申請抽籤，每年至少仍有五千位學生需在校外租屋。

成大大學部 抽中宿舍機率約四成

國立成功大學校地面積大，且周邊發展彷彿大學城般，而學校也興建十二棟學生宿舍，提供六千五百三十五床，目前全校學生人數約兩萬多人，大學部學生抽中宿舍機率約四成，該校學生宿舍最低住宿費每學期為六千元。