〈南部〉大學生住校否？ 門禁成重點

2018-08-01

〔記者萬于甄、劉婉君／台南報導〕據了解，各大專院校學生宿舍床位數量規劃，均以全校學生人數的三分之一為主，滿足想住宿的大學生；而一般大學生是否願意住宿，除了環境、租金之外，宿舍是否有「門禁時間」也是學生考量重點，並非每位大學生都願意住宿。

大學宿舍的門禁規定，主要想確保學生的安全，許多學校宿舍最晚門禁時間是晚上十點半要回到宿舍，而十一點會有舍長、樓長負責點名，若超過時間恐就會被關在宿舍外，但學生大學期間不免要外出打工、參與社團活動等，「門禁」就常讓住宿生感到不便。

嘉南藥理大學去年取消住宿生困擾的門禁時間，改以磁卡管控學生的進出，每個禮拜會檢視一次，若學生連續多天未回宿舍，透過磁卡紀錄就能得知，校方也會主動通知家長要注意學生的情況，校方取消門禁時間也受到住宿生好評。

就讀嘉南藥理大學的黃姓學生表示，自己大一也曾住校，雖然安全性高，但當時還有門禁時間；此外，每到寒、暑假都要清空，也讓人很困擾，因此大二後就搬出學生宿舍，也把機會留給新生。

台南各大學周邊租屋市場蓬勃，價格也相差不大，學生在外租小套房每個月房租，根據屋齡、裝潢不同，從三千至六千元不等，也有學生會共同在校外合租一整層，每個月費用約一萬二，雖較學生宿舍貴一些，但自主性較高。