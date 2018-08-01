〈南部〉床位比學生多 大學宿舍規劃轉型

2018-08-01

真理大學8百床位 規劃高齡長壽村

〔記者萬于甄、劉婉君／台南報導〕少子化造成大學入學人數年年減少，台南部份大學也出現「宿舍床位比學生多」的情況，真理大學台南校區今年已無大學生入學，八百多個床位的宿舍可能要規劃為高齡長壽村；而台灣首府大學則已將多餘的床位闢出部份開設學生實習旅館，且已經開放營運。

台灣每所大學校園內幾乎都有興建學生宿舍，過去常是一床難求，但現在部份學校因為學生數減少，不但要面對招生問題，也要思考床位處理問題。

中金院、康寧空床位 供營隊、交流住宿

中信金融管理學院（簡稱中金院）宿舍總床數共七百八十二床，目前學生加上未來新生總共七○七位，學生若想住宿，抽中機率高達一一○％。校方表示，多出來的床位一般會空下來，作為與其他學校學生交流時，提供住宿空間。

康寧大學學生宿舍共有兩千零八十四床，全校人數為一千四百一十八人，全校每位有意願住宿學生都可擁有宿舍床位，而多的空床位，也是提供給學校辦理營隊或活動時使用。

台首大改造為學生實習旅館 開放營運

位在麻豆區的台灣首府大學，早期以全校學生多達一萬多人為基準規劃學生宿舍，後因經營方針改變，校方將部份空出來的宿舍改造為實習旅館，讓學生有更多的學習場域，提早接觸實務經驗。

台首大實習旅館共有廿一間房間，房型與一般飯店相似，以雙人房、四人房為主，平日房價分別為一千四百元及兩千四百元，假日增收六百元；另外，也有類似青年旅社的房型，每床收費五百元，環境乾淨整齊，不輸外面的星級飯店。

台首大表示，實習旅館採預約開放制，因校安考量，實習旅館仍以讓飯店管理系學生有機會接觸飯店管理實務為主，服務客群以國內外學術、教育界外賓、教職員親友及外籍生家長等居多，而校內其餘的學生宿舍約三千多床，足以供全校在校生使用。