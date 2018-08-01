〈南部〉托育新制上路 高雄3.6萬孩童受惠

2018-08-01

〔記者王榮祥／高雄報導〕配合中央少子女化對策，高雄市政府昨宣佈，針對未滿兩歲幼兒，家長今起可申請每月兩千五百元育兒津貼、或每月六千元公共及準公共化托育服務費，預估有三萬六千餘孩童受惠。

社會局說明，新制八月一日上路，擴大發放育兒津貼放寬請領條件，取消父母一方須未就業規定，不再受父母就業狀況及爺爺奶奶照顧要受訓等條件限制。

補助對象為家有未滿兩歲幼兒，家戶綜所稅率未達廿％且未正在領育嬰留職停薪津貼者，即可向幼兒戶籍地區公所申請育兒津貼；一般家庭每月補助兩千五百元，中低收入戶四千元，低收入戶家庭五千元，第三胎以上每月再加發一千元。

公共托嬰中心17家 將再設7處

建置公共化托育服務部分，高市已建置十七家公共托嬰中心，另爭取前瞻基礎建設計畫補助，今年至明年規劃設置七處社區公共托育家園，送托公共托育服務幼兒，可協助支付一般家庭每月最高三千元、中低收入戶家庭五千元、低收入戶家庭七千元托育費。

托育簽約名單 社會局網站可查

準公共化托育服務部分，社會局將與私立托嬰中心（平均月費不超過一萬九千元及其他條件），及保母（收費未高於高市府公告各行政區最高收費一萬兩千元至一萬五千元及其他條件）等托育服務，提供單位簽訂合作契約，並協助支付一般家庭每月最高六千元、中低收入戶八千元、低收入戶一萬元托育費，公共化托育服務簽約名單將於八月底陸續公告於社會局網站。

夜間工作托育補助 不受理新案

此外，高市夜間工作家庭保母托育費用補助接軌中央少子女化對策，自八月一日起不再補助新案，舊案保障至五歲止；另搭配多元育兒友善措施，如全國首創坐月子到宅服務、定點計時托育服務等。 相關問題可洽專線：3943322、或3344885轉1再轉5，或至社會局官網查詢。