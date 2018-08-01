〈南部〉解決盛產滯銷 東縣冷藏冷凍庫動土

2018-08-01

花東永續發展基金六千萬挹注

〔記者張存薇／台東報導〕不要因為盛產滯銷而價格崩跌，讓農民心血全白費！台東縣政府爭取到六千萬元的花東永續發展基金挹注，興建有機集貨場及冷藏冷凍庫，昨天動土，預計明年六月營運。

台東縣有機集貨場及冷藏冷凍庫興建工程昨天中午舉辦動土典禮，縣長黃健庭、議長饒慶鈴及縣農會總幹事戴振東等九位農會總幹事全員到齊，另台東區漁會總幹事李振元也到場，大家共同祈福動土，期待全新設備盡快啟用。

明年六月營運 助農民調節產期

農業處長許瑞貴指出，縣府爭取六千萬元花東永續發展基金補助，在台東市中華路底原肉品市場土地興建冷藏冷凍庫，規劃兩百廿四坪集貨場廠房、十二間冷藏庫、十一間冷凍庫，預計明年四月完工、六月營運，未來將由台東縣農產公司統籌經營。

黃健庭表示，包括紅藜、洛神等都可能碰到產量過大情況，未來將透過冷藏冷凍庫調節貯存，而旁邊全日物流低溫物流台東轉運站六月才動工、預計十月完工啟用，冷藏冷凍庫搭配低溫物流，將可協助擴充台東農漁產品市場。

戴振東指出，農產品生產過剩必須靠外銷、冷藏及加工三個方法解決，有了冷藏冷凍庫設備後，將可幫助農民產期調節、度過盛產困境，未來希望規劃合理租金，讓農民及農會租用。