〈南部〉建東港觀光鐵道 網路問卷探民意

2018-08-01

可行性評估 地方質疑效益

〔記者陳彥廷／屏東報導〕前瞻基礎建設中的屏東東港觀光鐵道計畫，經交通部鐵道局發包可行性評估，六月進行期末審查，但因會中雜音多，鐵道局要求中興工程顧問公司再修改，該公司昨天發出網路問卷，希望獲取更多民間意見。

「東港觀光鐵道計畫」總經費匡列廿五億元，委託顧問公司進行可行性評估，起初規劃採復駛舊台鐵支線，從台鐵鎮安站出發經大鵬站再進入舊東港站約六公里，遭到地方以「不具效益」、「影響治水」等理由反彈，交通部改規劃其它路線。

在東港鎮及林邊鄉建議下，路線微調從林邊火車站出發，採輕軌從林邊站沿鐵軌高架橋下方到台十七線後轉北，再於國道三號高速公路下方轉西進入大鵬灣環灣道路，第一期計劃的終點站預計設置於東港嘉興路口，未來若高捷延伸林園，第二期計劃預留串接並經過東琉碼頭的路線。

調查興建支持度及觀光助益

六月開審查會議時，評估經濟效益不高，且路線為新設，經費預估達四、五十億元，若地方政府營運恐難以為繼，各方莫衷一是，鐵道局要求顧問公司修改計畫。

中興工程顧問公司昨天發出網路問卷，調查東港觀光鐵道對地方觀光有否助益，以及民眾是否支持興建等。該公司指出，之前有關鐵道規劃的意見主要來自官方，若這個計畫能獲得民意支持，審查進度可望加快，興建可能性也大增。

東港鎮公所則提出數項建議，既然名為「觀光鐵道」，但現階段評估後的觀光量能尚未發展備足，且路線從潮州經林邊而來，對外地遊客反而是繞路，觀光效益需多加評估。