〈台北都會〉吳音寧赴議會報告 遭議員趕出去

2018-08-01

索資遲交 吳指可能市場處沒給

〔記者楊心慧、沈佩瑤／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧昨至議會財建委員會進行工作報告，議員不滿吳對外堅稱不必到議會備詢，昨在會議中遭藍議員輪番砲轟，財建委員會召集人鍾小平更動用表決，將她趕出議場；議員質疑北農不願提供資料，吳受訪表示，若議員沒收到資料可能是市場處沒提供。市場處則喊冤，強調應是北農提供的資料與議員要的不符，才會被認為不願提供。

對於遭趕出議場，吳音寧表示，盼所有事情能夠回到實質面討論，而不是過度政治化。至於有議員質疑吳不給資料，吳強調，並非議員講的沒給資料，北農回覆給市場處都有公文，若議員沒收到資料可能是市場處沒提供，或是市場處對資料不滿意。

市場處：應是與議員要的不符

針對市場處對北農開罰議員索資遲交部分，吳強硬回覆表示，「市場處若對資料不夠滿意，北農可改善，但市場處不能就這樣逕自開罰」。但市場處仍堅持開罰，表示將依契約辦理催繳，若北農仍不繳，最後可能會強制執行，或是等合約到期時從履約保證金扣，但無論何種做法，仍要等北市府決議。

台北市長柯文哲昨上午被媒體問及吳音寧事件時直言，「醜媳婦還是要見公婆」，該應付還是得應付，「議會你不喜歡也是要去處理，更何況議長都講話了。」