〈台北都會〉送電到部落 義美、悠遊卡攜手做公益

2018-08-01

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市紀州庵昨舉辦「送電到部落」記者會，由悠遊卡公司、義美食品贊助，讓發起計畫的台南社區大學台灣公民自主發電行動團，將太陽能發電設備扛上偏遠山區，替沒有台電供電的部落提供綠能。昨記者會宣布今年上半年已送電到屏東縣舊好茶部落、舊筏灣部落，下半年將持續前往花蓮縣同禮部落、南投縣瑞岩部落，為山上原住民提供基本的生活用電。

台南社大老師吳仁邦表示，今年上半年分別送電至屏東縣舊筏灣部落與舊好茶部落，其中，舊筏灣部落在歷經莫拉克風災後已斷電，這次先供電給緊急避災中心，以防颱風導致道路中斷時，至少可維持緊急避災中心一週的運作。而舊好茶部落透過微電網引電到住家，讓有近千年歷史的石板屋，首次亮起電燈。

悠遊卡董事長林向愷表示，這次送電到部落，可說是轉型正義和再生能源的最好實踐行動，以舊筏灣部落的例子來說，路通、路修好，可以送電，但原住民自行選擇不要，來符合原本的核心價值，而轉型正義要做的，就是尊重原住民的核心價值，不要把漢人的發展價值，強壓在原住民身上，否則只會讓原住民更加邊緣化。

義美食品總經理高志明也說，除了送電到部落計畫外，義美還在屏東契作原住民三寶：紅藜、小米與樹豆等作物，以高於市價兩倍的價格收購農作物，來幫助原住民同胞。