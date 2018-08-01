〈台北都會〉瞎毀！ 天母棒球場看台下 要興建北市大學生宿舍

2018-08-01

議員批不合理、不可思議

〔記者郭安家／台北報導〕文化大學大群館爭議引發社會討論學生宿舍問題，民進黨台北市議員阮昭雄昨於議會質詢指，台北市立大學從一○四至一○六學年度，雖然增加兩百個床位，但其天母校區宿舍供給率仍達不到六十％，也讓該校登上反教育商品化聯盟的公立大學學店排行榜第三名；但北市大、教育局竟要於天母棒球場看台下建宿舍解決問題，實在不可思議。

北市大校長：三方案之一

台北市立大學戴遐齡校長說明，已規劃三個宿舍方案，其一、天母棒球場看台下方興建學生宿舍，其二、在士林區的天和里里民活動中心增建床位，其三、五常國中的國際學園學生宿舍會在今年年底完工，因應需求。台北市教育局長曾燦金補充，如果三方案都完成，可減輕二分之一至三分之二宿舍壓力。

但阮昭雄指出，天母棒球場看台下方建造學生宿舍，實在不合理、不可思議，若舉辦棒球賽事，學生們怎麼在學生宿舍休息？他要求校長從長計議。至於其他方案也只能提供約八十至一百個床位，仍無法解決問題。

阮昭雄：舉辦賽事 學生怎麼休息

台北市立大學主秘陳顯宗進一步解釋，北市大附近居民希望校園建物不要那麼龐大，導致宿舍難蓋，因此選天母棒球場看台底下蓋一、二十床的宿舍，未來可能讓壘球隊住宿，因天母棒球場賽事不多，加上晚間九、十點比賽結束，應不會影響學生睡眠。

但阮昭雄也質疑，台北市立大學為重點研究單位、教學單位，競爭力備受矚目，如果連學生宿舍問題都無法解決，特別是體育相關學生，要他們如何能夠維持休息與訓練課程的平衡？而從反教育商品化聯盟提供的數據指出，北市大竟已登上公立大學學店排行榜的第三名，其中宿舍不足、依賴學費、濫用兼任、濫用專案幾項議題尤為嚴重。