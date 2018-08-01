〈台北都會〉柯自誇興隆公宅像豪宅 原來是郝市長蓋的

2018-08-01

柯：4年2萬戶開工很厲害

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕位在台北市文山區的興隆公宅今起至八月十七日開放申請，月租在七一○○元至二萬一一○○元，還可申請分級租金補貼。市長柯文哲昨到公宅參觀自誇說，以往公宅都蓋得像火柴盒，現在健康和興隆公宅蓋得像豪宅；但記者查證發現，這兩處公宅都是前市長郝龍斌設計、發包、開工。而柯文哲甫上任時提出「四年兩萬戶、八年五萬戶」公宅目標，如今戶數未達標，柯則自我解釋指出，「可以做到四年兩萬戶『開工』，就已經很厲害了。」

今天起到8/17開放申請

柯文哲任內推出的公宅為興隆一區、健康及興隆二區等三處公宅，分別於二○一五年十月、二○一八年二月及二○一八年八月招租，但卻是在二○一三年八月、二○一四年十二月及二○一四年四月就開工，也就是這三處公宅都是在前市長郝龍斌任內設計、發包、開工。而最有可能在柯文哲任內發包、完工的則是預計年底完工的青年段公宅。

月租7100元至21100元

興隆D2公宅位於文山區木柵路二段一三八巷及興隆路四段一○五巷交叉口，合計推出五一○戶，分別為一房型二七二戶、二房型一九八戶、三房型四十戶。一房型分為十二坪、十六坪，租金為七一○○元、九四○○元；二房型分為廿一坪、廿四坪、卅坪，租金為一萬二三○○元、一萬四二○○元、一萬七六○○元；三房型卅六坪為二萬一一○○元。

可申請分級租金補貼

另外，申請公宅民眾也可再申請分級租金補貼，以興隆D2區十二坪一房型為例，若申請人所得符合第一階的租金補貼，每月只須付二一○○元。

8/4至8/6可現場參觀

都發局表示，只要年滿廿歲，在台北市設籍或未設籍，但在北市就學就業，家庭成員在台北市、新北市、基隆市或桃園市沒有自用住宅，家庭年收入在一四五萬元以下且平均每人每月收入在五萬六五五○元以下，皆可申請。都發局表示，八月四日至八月六日三天、每天上午十點到下午四點，開放現場參觀。