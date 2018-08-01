〈台北都會〉新北學生租屋未裝火警器 房東最高罰5萬元

2018-08-01

議會通過、政院核備 即可實施

〔記者賴筱桐／新北報導〕租屋套房火警事件頻傳，引發公共安全疑慮，新北市政府修正「火災預防自治條例」部分條文草案，規定提供學生承租及消防局公告的指定場所，管理人（或房東）必須自費裝設火警自動警報設備，違者可開罰管理人（或房東）一萬元至五萬元罰鍰；市府市政會議昨天通過，將送市議會審議，審議通過後報行政院核備，即可發布實施。

根據高教工會青年行動委員會的統計，新北市大專院校宿舍床位缺額為二萬一九七五位，換句話說，全市每年有兩萬多名大學生在校外租屋，這些出租住宅都成為法規的納管對象。

具有營業性質場所 也納管

消防局火災預防科科長程昌興指出，目前的消防法針對學生租賃場所，只規定必須加裝火警自動警報設備，但沒有罰則，為提升學生租屋及公共場所安全，「新北市火災預防自治條例」修正草案明定，提供學生租賃以及具有營業性質的場所，管理人（或房東）應自費設置住宅用火災警報器，並負擔管理維護責任，不符規定者限期改善，屆期仍不改善可處一萬元以上、五萬元以下罰鍰，得按次累計處罰。

另外，草案也明定，一定規模以上供公眾使用的建築物，以及經新北市消防局公告的指定場所，管理權人應於主要出入口、走道、房間、包廂及其他明顯處所標示避難逃生路線圖，違者須限期改善，屆期仍不改善者將開罰六千元以上、三萬元以下罰鍰。

市府：自費裝設 不定期稽查

外界質疑，近年出租套房頻傳火災意外，受害者身分不一定是學生，為何裝設火警自動警報設備的規定只限縮學生租屋？況且市府難以全面掌握出租套房的位址等資訊，將造成稽查困難。

程昌興解釋說，新北市五樓以下的老舊住宅有六十三萬五千餘戶，如果全部納入法規管理，衝擊層面過大，因此先針對學生租賃住所列為優先改善對象；在稽查方面，將透過各大專院校協助調查，以問卷了解學生在外租屋情形，消防局掌握後將不定期稽查，管理人（或房東）必須自費裝設火警自動警報設備，市府不補助。