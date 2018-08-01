〈台北都會〉〈托育政見大車拚〉姚文智：第二胎國家養 月補助１萬

2018-08-01

〔記者周彥妤／台北報導〕解決少子女化問題，民進黨台北市長參選人姚文智主張「第二胎國家養」，補助對象為第二胎起之後的每一胎，從零至五歲每人每月補助一萬元，六年共補助七十二萬元，但排除所得稅率大於廿％的富有家庭；此外，姚也提出以大規模公辦都更採托育空間容積免計，釋出空間增設幼兒園及托嬰中心，盼雙管齊下提高生育誘因。

0到5歲 6年共補助72萬

姚文智表示，少子女化問題迫在眉睫，解決刻不容緩，盼大家可安心孕育下一代，正是提出「第二胎國家養」的宗旨，每月補助生第二胎以上的家庭一萬元，補貼時間為孩子出生至滿五歲，六年下來共領七十二萬元；而過去生育津貼、育兒津貼及學前教育補助，仍照樣進行，同時也要把幼保公共化提高為七比三。

公辦都更托育空間容積免計

姚文智強調，他的主張並非原創，放眼德國、法國，也採取補貼解決少子女化的問題，而韓國則因不願採多胎次補助，故問題懸而未決，外界不要覺得省錢至上，解決問題才是最重要的事。

此外，就托嬰托幼的空間改善，姚文智則主張，透過大規模公辦都更，未來都可以托育空間容積免計的方式，在社區中就可導入非營利幼兒園，或政府直接設置幼兒園；此外，教育部也有推動少子化友善育兒空間的相關計畫，他未來擔任市長會加強跨局處整合，讓學校因少子化多出的空間也能有效滿足托嬰、托育需要。

姚文智也認為，公私幼比七比三的目標，要繼續努力推動，該花的錢就要花，若社會有需要，市府就該投資，也應向中央爭取經費。